George de Cambridge : Un criminel se vante d'avoir pu l'approcher...

Une nouvelle fois, le palais de Kensington a décidé de réviser le dispositif mis en place pour assurer la sécurité des trois enfants du prince William et de la duchesse Catherine de Cambridge. Un branle-bas de combat qui fait suite aux révélations supposées d'un repris de justice qui a pu très facilement les approcher...

Darren Benjamin avait été condamné en 2008 à sept ans de prison ferme pour avoir participé, avec deux autres individus, à l'agression et à la séquestration d'un certain Anthony Powell, qu'ils avaient poignardé à une jambe, torturé et battu pendant de longues minutes pour lui arracher des informations sur un véhicule de luxe. Agé de 40 ans et de nouveau en liberté, l'ancien détenu est actuellement employé comme chauffeur-livreur par une société privée et c'est dans le cadre de son travail qu'il s'est trouvé à quelques pas seulement du prince George (6 ans), de la princesse Charlotte (4 ans) et du prince Louis (1 an) de Cambridge lorsque, le 14 juillet 2019, il a livré du mobilier au palais de Kensington. Les enfants jouaient alors dans la cour avec leur nourrice, Maria Teresa Borrallo.

L'homme en question se serait par la suite vanté de ce fait de gloire auprès de ses amis, affirmant avoir trouvé le prince George "charmant" : "Ça fait froid dans le dos qu'il se soit vanté d'avoir été aussi près de notre futur roi et des autres enfants Cambridge, s'émeut une source du tabloïd The Sun. Ses amis étaient choqués qu'il ait pu entrer dans le palais et toucher du doigt la monarchie étant donné son casier judiciaire."

Alerté sur un risque potentiel, le palais a immédiatement réagi : "Dès que cela a été porté à notre attention, une révision du dispositif de sécurité a été lancée en urgence pour vérifier que les systèmes et procédures en vigueur sont appropriés. En attendant qu'elle arrive à son terme, le niveau d'évaluation du risque concernant ceux qui entrent au palais sera accru", a indiqué un porte-parole au Sun. Le Daily Mail, de son côté, s'est enquis du dispositif prévu dans le cas de livraisons : "Toutes les livraisons aux domaines royaux s'effectuent selon un règlement strict. Ce qui implique que seules des expéditions connues sont acceptées, que les identités sont contrôlées à l'entrée et que chauffeur et véhicule sont systématiquement escortés. Toutes les livraisons ont lieu sous la supervision d'agents de police et du personnel de sécurité", s'est-il vu informer.

La sécurité des enfants du duc et de la duchesse de Cambridge, très médiatisés mais censément bien protégés lorsqu'ils sont chez eux au palais de Kensington, n'est pas une mince affaire. Dès sa première année scolaire (2017-2018) à Thomas's Battersea, le prince George a été confronté à une déséquilibrée et un terroriste. Sans parler des individus qui parviennent de temps à autre à pénétrer dans l'enceinte du palais de Buckingham...