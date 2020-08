George Michael : Son ex amant Fadi Fawaz, muni d'un marteau, sème la panique

Cela ressemble fortement à une descente aux enfers. Depuis la mort de son compagnon, le chanteur George Michael, Fadi Fawaz multiplie les déconvenues. Prié de déguerpir de la demeure de l'artiste à Londres, tombée entre les mains de ses héritiers légitimes suite à sa mort en 2016, il n'arrive pas à rebondir. Il vient de s'illustrer pour des faits qui laissent présager que sa santé mentale n'est pas au mieux...

Comme le rapporte le quotidien britannique Mirror, Fadi Fawaz a été vu errant dans les rues de la capitale le vendredi 14 août 2020, muni d'un marteau. Filmé par un habitant du quartier, l'air complètement perdu, il s'est alors mis à donner des coups de marteau sur des voitures de luxe garées dans la rue comme une Mercedes ou une BMW. Il n'en fallait pas plus pour que la police débarque à toute vitesse. Face aux policiers, il a finalement lâché son arme et a été maîtrisé. Conduit au poste de police, il a été placé en garde à vue et devrait être mis en examen.

Le quotidien affirme que Fadi Fawaz, qui exerçait à l'époque le métier de coiffeur au moment de sa rencontre avec George Michael en 2011, avait déjà été vu quelques jours plus tôt, errant à la recherche d'un logement. Sans le sou et visiblement sans travail, il vit de la débrouille et loge quand il le peut dans des hôtels bon marché. Malgré cinq années de vie commune avec le chanteur, cela laisse impassible les héritiers de George Michael qui ne lui viennent pas en aide. Pourtant, au moment de la mort de l'interprète de Freedom, sa fortune était estimée aux alentours de 200 millions de dollars...