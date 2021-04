Georgia Fowler enceinte : l'égérie de Victoria's Secret topless pour dévoiler son ventre arrondi

Shootings de mode, photos de vacances, selfies beauté... Georgia Fowler poste de tout sur les réseaux sociaux. Elle y a annoncé une heureuse nouvelle : sa grossesse ! La mannequin est enceinte de son premier enfant et a montré son joli ventre rond...

"Ce fut dur de garder le secret, mais maintenant il est dur à cacher" ! C'est par ces mots que Georgia Fowler a révélé à son million d'abonnés Instagram qu'elle était enceinte. La bombe de 28 ans a également dévoilé son baby bump grâce à une série de photo sla mettant en scène, topless et entièrement nue à la plage.

"Nathan et moi sommes ravis de partager la grande nouvelle avec vous. Nous avons hâte de te rencontrer, petit bébé, et de commencer notre prochaine aventure ensemble. Le meilleur est à venir", ajoute Georgia, qui a mentionné le futur papa, son compagnon Nathan Dalah. Le top model a reçu de nombreux commentaires de félicitations, dont ceux de Devon Windsor, également enceinte, d'Ed Razek, l'ancien directeur marketing du groupe L Brands et de Victoria's Secret accusé de harcèlement sexuel, de la nouvelle maman mannequin Romee Strijd ou encore de Rosie Huntington-Whiteley.