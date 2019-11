Victoria's Secret : La marque ne défilera pas cette année

Jusqu'à cette année, Victoria's Secret détenait le titre du défilé le plus sexy de la planète ! L'événement, auquel ont participé les plus grands top models, n'aura plus lieu. La célèbre marque de lingerie termine un chapitre commencé il y a vingt-quatre ans.

"La mode est une industrie du changement. Nous devons évoluer et changer pour grandir. Avec cela en tête, nous avons décidé de repenser le défilé Victoria's Secret traditionnel. Nous pensons désormais que la télévision ne convient pas", a écrit Leslie Wexner, le PDG du groupe L Brands à qui appartient Victoria's Secret, dans une note adressée à ses collaborateurs. Plus que de le repenser, la marque a décidé de l'annuler complètement.

Le précédent (et potentiel dernier) Victoria's Secret Fashion Show aura donc eu lieu le 8 novembre 2018 à New York. Il avait été diffusé le 2 décembre 2018 sur ABC.