Irina Shayk et Sarah Jessica Parker : Spectatrices épatées d'un cabaret torride

Burberry, Moschino, Versace... Au cours de la dernière série de fashion weeks, Irina Shayk a enchaîné les défilés ! Cette semaine, elle s'est contentée du rôle de spectatrice. Assise à côté de Sarah Jessica Parker, la bombe russe a assisté au spectacle torride de la marque Intimissimi.

Après Savage x Fenty à New York et Etam à Paris, Intimissimi a organisé son défilé de lingerie ! L'événement, baptisé White Cabaret – La Première, s'est déroulé ce mardi 29 octobre 2019 au QG du groupe Calzedonia (dont Intimissimi est une des marques), à Vérone, en Italie. Irina Shayk s'y est rendue et a suivi le spectacle du premier rang, entre l'actrice et égérie d'Intimissimi, Sarah Jessica Parker, et l'influenceuse brésilienne (et ex-petite amie du footballeur Neymar Jr) Bruna Marquezine.

Chiara Ferragni et son mari, le rappeur Fedez, étaient également présents. Tous ont suivi le défilé avec attention et en ont partagé plusieurs extraits dans leur stories Instagram du jour.