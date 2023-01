Georgle Clooney fait un don impressionnant à... un petit village français

Si George Clooney est connu pour sa classe inégalable à l'écran, l'acteur américain de 61 ans a prouvé qu'il était tout aussi gentleman dans la vraie vie. En effet, samedi dernier, on apprenait que l'acteur du long-métrage In The Air avait offert une coquette somme à un village français.

Mais pour quelle raison ? Et bien la star internationale a fait un don de 20.000 euros au village du Val dans le Var car la commune a été touchée par des inondations sans précédent en 2021. En effet, l'eau était montée jusqu'à 1,7 mètre dans certaines maisons, détruisant pas moins de trois lotissements sur son passage. La boue engendrée par les intempéries avait également tout abimé lors de cette crue impressionnante. Plus de quatre-vingt personnes avaient été affectées par cette catastrophe naturelle.

Mais c'est seulement aujourd'hui que l'on apprend la démarche de George Clooney car le maire de la ville, Jérémy Giuliano, lors de ses voeux aux habitants pour la nouvelle année samedi 14 janvier 2023, a levé le voile sur l'identité de ce donateur qui était resté anonyme jusqu'à présent. "Dès le lendemain des inondations, nous avons reçu un message indiquant que George Clooney voulait nous contacter. Ce qui a abouti à un don de 20.000 euros", a-t-il déclaré. Cet argent a par ailleurs grandement financé une partie de la reconstruction de ce petit village, ravagé par les eaux en automne 2021.

Un couple particulièrement généreux

On apprend également que si l'acteur a pu être sensible au sort de ce petit village, c'est car il possède lui-même, avec sa femme Amal Clooney, une demeure depuis 2021 à Brignoles, une commune voisine du village du Val.

Quelques mois avant cet acte charitable, le couple Clooney avait déjà fait un don conséquent suite à la montée des eaux du lac de Côme, qui avait là aussi impacté les habitants dans les alentours. Encore une fois, les Clooney possède une propriété dans les environs puisqu'ils ont une maison en Lombardie. Seulement l'engagement de George Clooney et sa femme ne s'arrête pas là. Durant la crise du Covid-19, le couple s'est distingué en donnant plus d'un million de dollars dans le cadre de la lutte contre la pandémie.