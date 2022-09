George Clooney : Sa femme Amal éblouissante dans une robe dorée, le couple si glamour !

Une cérémonie nommée Justice Albie Awards pour laquelle ils avaient invité différentes personnalités (Cindy Crawford, Dua Lipa) mais surtout une de leurs plus proches amies, Julia Roberts. Et l'actrice a répondu présente : arrivée dans une robe noire, les cheveux lâchés, elle était (comme souvent !) absolument splendide et souriante. Sûrement ravie de retrouver l'un de ceux avec qui elle a le plus joué dans sa vie (6 films en commun !) pour une cause importante, puisque les prix étaient destinés à honorer "des journalistes, des leaders des droits de l'homme et d'autres défenseurs de la justice mondiale qui courent de grands risques pour ce qu'ils font ".

Une cause pour laquelle Julia Roberts était venue seule, laissant son mari Daniel Moder avec ses trois ados (Hazel et Finn, presque 18 ans et Henry, 15 ans). George et Amal Clooney avaient eux aussi laissé leurs jumeaux, Ella et Alexander (5 ans et demi) à la maison. Deux enfants que l'on ne voit jamais mais sur lesquels George Clooney a accepté de se confier récemment.

L'acteur, en promotion pour son nouveau film, a notamment admis avoir fait "une terrible erreur" : leur apprendre l'italien, une langue qu'ils ne parlent pas ! "Nous les avons donc armés d'un langage avec lequel ils peuvent s'en prendre à nous. Et nous ne savons pas vraiment ce qu'ils disent", avait-il révélé avec humour, confirmant que les deux enfants parlent également anglais et français.

D'ailleurs ceux-ci semblent déjà armés d'un solide caractère : lorsque George Clooney tente d'impressionner son fils, celui-ci a du répondant ! "Je lui ai dis 'tu sais j'ai déjà été Batman', et il me répond 'oui, mais plus maintenant'", racontait-il récemment dans une interview.