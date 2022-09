George Clooney et sa femme Amal, chic et lookée : dîner en amoureux pour leur anniversaire de mariage

George Clooney et sa femme Amal ont été photographiés mardi 27 septembre dans les rues New-York. L'acteur de 61 ans, dans un costume noir d'un chic absolu, était assorti à sa dulcinée qui arborait quant à elle une charmante tenue composée d'un top col roulé et d'une jolie jupe zébrée. Le tout complété avec de hauts talons très chics. Si les deux tourtereaux étaient sur leur 31, c'est notamment parce qu'ils étaient partis au restaurant afin de célébrer leurs anniversaire de mariage. "Huit ans ! Et ils disaient que ça ne durerait pas...", avait déclaré l'ami de Brad Pitt à ce sujet samedi dernier alors qu'il était interrogé par Entertainment Tonight.

"Tout ce qui concerne ma femme est en quelque sorte magique, et je pense que tout le monde s'en est rendu compte en la voyant, en l'écoutant et en entendant ce pour quoi elle se bat. Il n'y a pas de mauvais côté chez elle", avait-il ajouté. Pour rappel, le couple s'était marié en 2014 à Venise - qui est surnommée "la ville de l'amour" - en présence d'une centaine d'amis et de membres de leur famille. Le 6 juin 2017 , Amal Clooney, qui est avocate de profession, donnait naissance à des jumeaux : une fille, Ella, et un garçon, Alexander, nés de son union avec l'acteur.

L'amour avec un grand A

Des enfants qui les rendent fous de bonheur. Ils possèdent déjà un sacré atout puisqu'ils sont déjà polyglottes et ce malgré leur jeune âge. C'est donc une adorable petite famille que forme George Clooney avec ses enfants et sa femme Amal, qu'il ne cesse de complimenter lorsqu'il est amené à évoquer sa relation avec la jeune femme originaire du Liban. "Il ne fait aucun doute que le fait d'avoir Amal dans ma vie a tout changé pour moi. C'était la première fois que tout ce qu'elle faisait et tout ce qui la concernait était infiniment plus important que tout ce qui me concernait", avait-il notamment déclaré dans l'émission CBS Sunday Morning en 2020.

Ces derniers jours, le couple, qui est habituellement plutôt discret, a multiplié les sorties médiatiques, notamment à l'occasion de la sortie du nouveau film du comédien intitulé Ticket to Paradise, dans lequel il crève l'écran aux côtés de la célèbre Julia Roberts.