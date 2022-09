George et Amal Clooney amoureux face à leur grande amie Julia Roberts, magnifique en mini-jupe

Ce samedi 24 septembre se tenait la soirée "HISTORYTalks 2022" dans la salle de concert Dar Constitution Hall de la Maison-Blanche à Washington. De nombreuses personnalités étaient présentes à cette soirée comme Bradley Cooper, les soeurs Venus et Serena Williams, Tom Hanks, Chelsea Clinton, la fille de l'ancien chef de l'Etat américain Bill Clinton ou encore Julia Roberts et le couple Amal et George Clooney très complices devant les photographes.

L'ex-actrice de Pretty Woman avec sa magnifique chevelure détachée, a opté pour un long blazer noir qui camoufle sa mini-jupe, laissant apparaître ses jambes et ses chaussures noires et blanches. De son côté, Amal s'est affichée toute aussi divine et rayonnante avec une robe rouge pimpante tandis que son mari était tout sexy avec son costume gris et sa chemise noire portée en-dessous. Julia Roberts et le couple Clooney faisaient ainsi une nouvelle apparition publique après avoir assisté à l'avant-première du film Ticket to Paradise à Londres le 7 septembre dernier. Le film sort en salles le mercredi 5 octobre prochain.

Julia Roberts sauvée "de la solitude et de la dépression" grâce à George Clooney

Grand ami de Julia Roberts depuis de nombreuses années, George Clooney a joué un rôle considérable dans la vie de l'actrice de 54 ans durant le tournage qui s'est tenu en Australie. Alors que George Clooney était paisiblement installé dans une maison avec sa femme et leurs jumeaux de 5 ans, Ella et Alexander, Julia Roberts s'est retrouvée seule, loin de sa famille. "Les Clooney m'ont sauvée de la solitude et de la dépression. On était dans une bulle totale, je n'avais jamais été éloignée si longtemps de ma famille. Je ne pense pas avoir passé autant de temps seule depuis mes 25 ans", a-t-elle déclaré au New York Times il y a quelques semaines. "C'était "tata Juju" pour mes enfants", a complété l'acteur de la pub de la marque Nespresso.