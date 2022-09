Gérald Darmanin papa de Maximilien et Alec : une tendre promenade avec sa femme dévoilée

Sur tous les fronts depuis qu'il a été nommé ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin réussit à concilier sa vie professionnelle intense avec sa famille. A l'aube de ses 40 ans, il peut être fier de la famille qu'il a fondée avec son épouse Rose-Marie Devillers, devenue sa femme il y a deux ans. En effet, l'homme politique est aujourd'hui papa de deux enfants, Maximilien, 18 mois et Alec, né le 6 septembre dernier. C'est sur Instagram que le premier flic de France avait annoncé la naissance de son deuxième fils. Malgré son agenda hyper chargé, il s'est accordé des moments précieux avec les siens, comme le raconte le magazine Closer.

Gérald Darmanin a mis de côté ses dossiers brûlants pour offrir du temps de qualité avec ses proches. En ce mois de septembre, il a été vu un dimanche ensoleillé aux alentours de l'hôtel Beauvau à Paris dans un look décontracté à mille lieues de son costume de ministre, pour se promener avec son épouse et leurs deux enfants. Tenant dans ses bras son aîné, il a marché avec la femme de sa vie qui poussait le landau, échangeant parfois les tâches. Il était alors le maître de la poussette tandis que Maximilien utilisait une trottinette évolutive, dirigée par sa maman pour le moment. Au programme pour la famille : balade en toute décontraction, câlins et bien sûr, l'incontournable tour en manège.