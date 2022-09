Gérald Darmanin papa : le ministre annonce en photo la naissance de son 2e enfant, le prénom dévoilé

Gérald Darmanin a fait une grande annonce via son compte Instagram, mais elle ne concerne pas son ministère de l'Intérieur : à l'aube de son quarantième anniversaire, le politique a dévoilé la naissance de son enfant, deuxième bébé avec son épouse Rose-Marie Devillers ! Il a posté une douce photo en noir et blanc de son nouveau-né dont on peut voir la main et les cheveux et a écrit en légende tout simplement "Alec", le prénom choisi qui signifie "défense de l'humanité" d'après son étymologie en grec ancien. Un heureux événement pour le couple déjà parent d'un petit Maximilien né au printemps 2021.

Au mois de juillet, l'ancien maire de Tourcoing et sa femme étaient apparus plus que radieux lors du défilé de la fête nationale et la bien-aimée du premier flic de France affichait également de jolies rondeurs de femme enceinte.

Discret sur sa vie privée, il avait néanmoins déclaré à Paris Match en 2019 son désir de "se poser" et "d'avoir des enfants". L'an dernier, il avait confié au même magazine avoir ajouté sur son bureau une photo de son garçon. On sait où il placera le cliché de son nouveau bébé !