Gérald Darmanin sur le meurtre atroce qui a détruit sa famille : "Je sais ce que ça fait comme dévastation"

Il n'aura pas fallu beaucoup de temps pour que Gérald Darmanin, invité de l'émission Face à Baba sur C8 présenté par Cyril Hanouna ce 20 octobre 2022, soit interrogé sur l'affaire qui a glacé la France entière : le meurtre sauvage à Paris de Lola, 12 ans. Le ministre de l'Intérieur a réagi sur un tweet accusant le politique de n'avoir rien fait pour empêcher qu'un tel drame se produise, il a alors fait part d'un événement intime et dramatique pour expliquer à quel point cette affaire l'a touché en tant qu'homme avant tout.

"Personne ne peut se mettre à la place des parents de Lola. Quand on est père de famille, comme je le suis, on pense que c'est ce qu'il y a de plus ignoble. Je comprends la colère des gens. Je fais de la politique pour éviter ça", a d'abord expliqu2 le père de Maximilien et Alec, nés de son mariage avec Rose-Marie Devillers. "Vous savez, ça me touche d'autant plus que moi aussi j'ai connu un drame familial, de perdre un enfant, le fils de ma soeur, qui est mort assassiné dans des conditions extrêmement ignobles. Je sais ce que ça fait comme dévastation dans une famille. Je sais que les parents ne sont plus jamais comme avant", a-t-il ensuite ajouté.

Un meurtre atroce qui a brisé sa famille

Ce drame familial avait révélé dans le livre Le Baron noir du Président (éditions Robert Laffont). Au début des années 1990, le père de l'homme politique s'était rendu chez son ex-beau-fils, après un appel angoissé de sa fille qui cherche à savoir où est leur enfant : "Sur place l'attend une scène de crime incroyable. Avant de se suicider, le mari a poignardé l'enfant et a projeté son sang sur les murs. Gérard Darmanin est sous le choc de la mort atroce de son petit-fils."

Cet événement a marqué à jamais la famille Darmanin et le père deviendra obsédé par cette affaire, pensant que son ex-gendre "cache quelque chose", il envisage même l'implication d'un réseau complotiste. "Au cours de cette période où son père craint qu'une nouvelle action complotiste ne touche sa famille, Gérald est déscolarisé pendant cinq mois, et même exfiltré de Paris", apprend-on dans le livre. Sombrant dans l'alcool, il a vu ses relations se dégrader avec son fils, et les deux hommes avaient coupé ensuite les ponts. Le ministre et son père ont renoué après huit années de silence, et ce peu avant son décès il y a trois ans.