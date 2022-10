Meurtre sauvage de Lola : la suspecte aurait "pété les plombs à la mort de sa mère"

Le profil de Dahbia B., mise en examen pour le meurtre sauvage et le viol de Lola, 12 ans, se dessine au fil des jours. Depuis la découverte du corps de la collégienne dans une malle au pied de sa résidence du 19ème arrondissement de Paris et l'interpellation de la suspecte, les enquêteurs tentent de connaître les raisons qui l'ont poussée à commettre un tel acte, laissant la France entière sous le choc. Si pour l'heure, Dahbia détaille ce qu'elle aurait fait subir à Lola sans expliquer les motivations de son geste, Hakim - son prénom a été modifié -, un ancien voisin de la famille, a témoigné auprès du Parisien.

Hakim a bien connu Mounia et ses filles, dont Dahbia, qu'il considérait comme sa nièce. Hakim était "l'ami de la famille", toujours présent dans les coups durs pour donner un coup de main. Il a longtemps vécu dans un appartement voisin de la commune de Champigny-sur-Marne avant que la maman et ses filles ne déménagent. A Bry-sur-Marne, un autre voisin a révélé que le bonheur avait été de courte durée : "Je suis arrivé dans l'immeuble en 2017 et la famille était déjà là. [...] Au début, il n'y avait pas de problèmes. Mais quand la maman est morte, ce n'était plus pareil. J'entendais des éclats de voix que je n'entendais pas avant. Les deux soeurs se criaient dessus. Je suis persuadé que la jeune femme a pété les plombs à la mort de sa mère."

Comme le déclare Hakim, Mounia était dévouée à ses filles et prête à tout pour qu'elles s'en sortent : "Vous savez, sa mère était une femme bien. Elle surveillait ses filles. Si l'une d'entre elles rentrait tard, elle lui demandait des explications. Elle se sacrifiait pour l'éducation de ses gamines." Hospitalisée pour un cancer, Mounia meurt dans les bras de Dahbia.

C'est à ce moment précis que le destin de la jeune femme aurait basculé selon plusieurs connaissances. Dans l'impossibilité de payer le loyer de l'appartement, les soeurs sont mises à la porte : "Elles ont fait leur vie chacune de leur côté. Dahbia, je la voyais de moins en moins" poursuit Hakim. Si l'aînée s'en est sortie, ce n'était pas le cas de Dahbia malgré l'aide de sa soeur. La jeune femme de 24 ans aurait déclaré aux enquêteurs qu'elle était hébergée chez elle, endroit même où le meurtre de Lola aurait été commis.