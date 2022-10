Meurtre de Lola : "J'ai honte Lola"... Faustine Bollaert, bouleversée, partage un message puissant

La terrible histoire de Lola n'a pas fini d'émouvoir et de mettre en colère. La découverte vendredi dans une malle du corps d'une collégienne de 12 ans, prénommée Lola, a été largement commentée, ayant touché le plus grand nombre. Une femme de 24 ans, principale suspecte du meurtre de Lola a été mise en examen lundi 17 octobre par un juge d'instruction parisien pour "meurtre" et "viol aggravé". Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités ont réagi à ce drame, et après Arthur c'est Faustine Bollaert qui a posté un message très fort sur Instagram.

"Et puis d'un coup.... Découvrir son visage, écrit l'animatrice de Ça commence aujourd'hui. Bien plus que l'annonce glaçante de son meurtre abominable, le visage de cette petite fille ne doit jamais être oublié.

Lola aurait pu être notre fille, notre soeur..." Sur Instagram, Faustine Bollaert a partagé la photo de l'adolescente. Comment peut-on commettre l'innommable? Je ne veux jamais oublier son regard. Je le pose ici en pensant infiniment à elle. À sa famille plus que tout. A ses amis. À ce que qu'elle aurait pu devenir. À ces bonheurs qu'elle ne connaîtra pas, continue-t-elle. J'ai honte Lola. Honte de cohabiter avec ceux qui t'ont fait subir cela. À ma manière, même sans te connaître, je t'envoie tout mon amour de maman et de femme." Mère de deux enfants, Abbie et Peter (9 et 7 ans, fruit de son union avec Maxime Chattam), l'animatrice de 43 ans, très affectée, a eu besoin de partager cette terrible affaire.