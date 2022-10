Diaporama : Meurtre sauvage de Lola : la suspecte aurait "pété les plombs à la mort de sa mère"

5 / 8

Rassemblement place Denfert-Rochereau en hommage à la jeune Lola, 12 ans, assassinée sauvagement par Dahbia B, 24 ans, une algérienne en situation irrégulière. Paris, le 20 octobre 2022. © Remon Haazen/Zuma Press/Bestimage

Rally place Denfert-Rochereau in tribute to the young Lola, 12, brutally murdered by Dahbia B, 24, an Algerian in an irregular situation. Paris, October 20, 2022. © Purepeople BestImage