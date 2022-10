Gérald de Palmas marié durant 16 ans : "Ce divorce, c'est ce que j'ai vécu de plus difficile"

Même s'il se fait plus discret aujourd'hui, Gérald de Palmas reste l'un des chanteurs préférés des Français qui continuent de fredonner ses nombreux tubes, de J'en rêve encore à Sur la route. Aujourd'hui, le chanteur né à La Réunion et qui y habite fête ses 55 ans et il est probable qu'il célèbre ça avec ses proches, lui qui a su protéger sa vie privée et on ne sait pas si l'artiste est un coeur à prendre. Pourtant, pendant longtemps il a vécu une très belle histoire d'amour avec une certaine Gwen, dont il était très amoureux et avec qui il a eu deux enfants, Victor et Rose.

Une histoire sur laquelle il s'était confié lors d'une interview accordée à Paris Match en 2016 et visiblement tout allait très bien au début, avant les premières difficultés. "Je suis resté seize ans marié, je n'ai pas eu à faire de compromis parce que l'on s'entendait à la folie. Jusqu'à ce que ça merde", racontait l'interprète de Marcher dans le sable. Le journaliste cherchait alors à savoir si la célébrité de Gérald de Palmas a pu être un élément déclencheur de son divorce. "Pas du tout. Avec Gwen, mon ex-femme, on a tout fait pour sauver notre couple et notre famille. Mais nous avons eu beau essayer, nous n'avons pas réussi", rétorquait-il, avant de poursuivre : "Ce divorce, c'est ce que j'ai vécu de plus difficile, et c'est mon seul regret."

De nouveau célibataire, il est retourné vivre sur son île

Depuis, le chanteur, qui se décrit lui-même comme quelqu'un à fleur de peau, ne perd pas espoir de retrouver l'amour. "Aujourd'hui, je suis célibataire par intermittence. Si ça ne fonctionne pas, je passe à autre chose, parce que je cherche encore une forme d'amour absolu", expliquait-il. Retourné vivre à La Réunion, cette rupture a joué un rôle dans sa décision de retourner sur son île natale. "Ça me trottait dans la tête depuis notre divorce, il y a six ans, racontait-il. Mon ex-femme s'est installée à Londres avec ma fille, mon fils fait des études entre Montréal et Santiago du Chili, il n'y avait plus d'obstacles à mon retour. Je n'allais pas rester à Paris alors qu'ils n'étaient plus là..."