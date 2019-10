Gérald Thomassin : L'acteur suspecté de meurtre, enlevé ? Une enquête ouverte

L'histoire est étrange. L'acteur Gérald Thomassin (45 ans) a été porté disparu il y a quelques mois. Celui qui avait reçu le César du meilleur jeune espoir masculin en 1991 pour le film Le Petit Criminel de Jacques Doillon et qui est suspecté de meurtre aurait en réalité été enlevé.

Dimanche 20 octobre, Le Progrès révèle qu'une enquête pour enlèvement a été ouverte afin de donner aux enquêteurs davantage de moyens pour retrouver Gérald Thomassin. Celui-ci n'a pas donné de signes de vie depuis le mois d'août. Il devait alors comparaître devant le juge d'instruction au tribunal de Lyon afin d'être confronté à deux autres suspects. Après avoir pris le train de Rochefort, l'acteur a tout simplement disparu. Interrogé par RTL à l'époque, son frère Jérôme avait précisait que Gérald se réjouissait de se rendre à ce rendez-vous, lui qui clamait son innocence depuis plusieurs années.

Mais depuis, sa famille ne parvient plus à le contacter par téléphone. "Son avocat, qui n'a pas réussi à le joindre, et qui, pour sa part, était présent, n'a pas souhaité commenter son absence", pouvait-on lire déjà dans Le Progrès cet été.

Pour rappel, Gérald Thomassin avait été interpellé et mis en examen en 2013 pour vol avec arme et homicide sur une personne chargée d'une mission de Service public. La victime était Catherine Burgod, employée de poste de 41 ans, assassinée à l'arme blanche (vingt-huit coups de couteau). Depuis 2015, Gérald Thomassin a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.