Géraldine Danon mariée à Philippe Poupon : une célébrité à l'origine de son histoire d'amour !

C'est un couple qui a su traverser les décennies et qui s'est rencontré à travers sa passion pour le grand large et les océans. Géraldine Danon et Philippe Poupon vivent une belle histoire d'amour depuis de longues années et qui, aujourd'hui encore, continuent de s'aimer comme au premier jour. Mariés depuis 2006, les deux tourtereaux ont eu deux filles ensemble, Laura et Marion et vivent en Bretagne quand ils ne sont pas sur la mer. Ensemble, ils ont navigué pendant plus de quinze ans, passé le cap Horn à trois reprises et réalisé de nombreux documentaires, comme on l'apprend dans un article de Paris Match consacré à l'actrice et réalisatrice de 53 ans.

Une belle histoire qui n'aurait pas été possible sans la présence d'une personne essentielle dans la vie de Géraldine Danon et que les Français connaissent très bien, Florence Arthaud. La navigatrice, décédée tragiquement en 2015 lors du tournage de l'émission Dropped, a eu un rôle essentiel dans leur rencontre. "Flo faisait partie de la famille. C'est à son mariage, en 2005, que je l'ai rencontré", révèle-t-elle en parlant de son mari, Philippe Poupon. Celle qui a été la première femme a remporter la Route du Rhum en 1990 avait une relation très spéciale avec le couple, dont elle était trè proche. "Nous sommes devenues inséparables", résume la fille de Raymond Danon.

Un biopic en préparation pour lui rendre hommage

Une amitié si forte que Florence Arthaud est devenue la marraine de Loup, le fils aîné de Géraldine Danon et Titouan Lamazou. Près de sept ans après sa mort, la femme de Philippe Poupon s'est lancée dans un projet fou, réaliser un biopic retraçant la vie de sa grande amie, inspiré du livre de Yann Queffélec, La mer et au-delà, consacré au destin hors normes de la navigatrice décédée à 57 ans. Pour le bien de son film, elle a décidé de mettre son mari à contribution. Comme le révèle Nice Matin, ce dernier a repris la barre du mythique voilier de Florence Arthaud, qu'il a rebaptisé Flo, et sur lequel seront filmées des scènes du film. Ensuite, comme un clin d'oeil à la pionnière qu'elle a été, Philippe Poupon s'élancera pour la Route du Rhum, pour une course en solitaire qui résonnera comme un bel hommage à celle qui lui a permis de rencontrer la femme de sa vie.

