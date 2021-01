Géraldine Lapalus : Dure fin d'année, elle a le pied cassé !

Afin de le soutenir dans sa convalescence, une autre actrice du petit écran a souhaité rassurer l'acteur. Elle aussi a terminé l'année aux urgences à cause... d'un pied cassé. Il s'agit de Géraldine Lapalus. "Bon courage ! Moi je me suis cassée le pied pour finir 2020 on l'adore définitivement cette année !" commente la comédienne, vue notamment dans Camping Paradis.

Une mésaventure pour l'actrice qui a partagé les dernières images du tournage de Boyard Land sur Instagram le 2 janvier 2020. Dans une équipe formée d'Alex Goude, Christian Karembeu et Tom Leeb, la jeune femme a pu tester ses capacités physiques lors d'épreuves sportives. En légende d'un cliché où on la découvre entourée de ses coéquipiers, elle écrit : "Retrouvez moi dans @boyard_land_off samedi 2 janvier à 16h15 sur @france2 avec une équipe de folie avec @christiankarembeu98 @alexgoudeofficiel @tomleeb pour l'association @autourdeswilliams !"