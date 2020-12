Gil Alma hospitalisé : photo depuis son lit avant l'opération, triste 31 !

Le couvre feu, le respect des gestes barrières ou encore le nombre limité de convives à table, tout cela le comédien Gil Alma n'aura pas besoin de s'en soucier pour le Réveillon puisqu'il le fêtera... tout seul. Sur son compte Instagram, il a révélé avoir été obligé de faire un passage à l'hôpital pour se faire opérer.

Mercredi 30 décembre 2020, Gil Alma a posté une photo de lui sur un lit d'hôpital, charlotte de protection sur la tête et masque contre le coronavirus sur le visage. En légende, le comédien âgé de 41 ans écrit : "Allez ! Une petite opération de l'appendicite pour terminer l'année 2020 ! ... Vous l'aimez comme moi cette année 2020 !? ..." Un ultime sale coup de cette année décidément sans pitié qui a envoyé le comédien aux urgences de l'Hôpital privé Paul d'Égine, à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne).

En story, le mari de la charmante Aminata - soeur de Tina Kunakey - a donné d'autres précisions. "Je sens que ça va être un bon jour de l'An. Je vais vous raconter... Je vais me faire opérer de l'appendicite. Je suis pas sexy là ? Si mon compte s'arrête c'est que je suis mort", a-t-il raconté, se filmant juste vêtu d'un boxer et de petites protections aux pieds. Fort heureusement, quelques heures plus tard, il postait une nouvelle photo de lui alité après avoir été opéré avec succès. Mais la nuit n'était clairement pas une partie de plaisir... "Pensée à tous les copains qui se font opérer et qui en chient pour dormir la nuit suivante", a-t-il écrit à 4h45, visiblement dans la peine. Il y a donc peu de chances que Gil Alma soit sorti de l'hôpital le 31. Le passage à la nouvelle année devrait plutôt se faire avec le personnel soignant. A moins que 2020 décide de lui faire une petite fleur avant de tirer sa révérence ?