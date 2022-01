Géraldine Maillet flinguée par Cyril Hanouna et sa bande : "Tu te la racontes !"

Depuis qu'elle a rejoint la bande de chroniqueurs de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, Géraldine Maillet a prouvé qu'elle n'avait pas la langue dans sa poche. L'écrivaine et ancienne mannequin n'hésite pas par exemple à donner son avis bien tranché sur la vaccination. Selon elle, celle-ci devrait être rendue obligatoire afin de lutter au mieux contre l'épidémie de coronavirus. Une prise de position qui fait forcément débat et qui lui vaut de recevoir une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Mardi 11 janvier 2022, Cyril Hanouna a donc consacré une partie de son émission à une "mise au point" autour de Géraldine Maillet. Si l'animateur est bien sûr d'accord pour qu'elle exprime son opinion, il lui a reproché son "ton" jugé parfois "dédaigneux". Une analyse partagée par une bonne partie des chroniqueurs.

"Géraldine est devenue le chantre de la bienpensance gouvernementale, qui est le tout vaccin. C'est normal qu'elle soit critiquée parce qu'elle ne va que dans un sens et elle stigmatise une partie des gens qui ne veulent pas se faire vacciner", a estimé Gilles Verdez. Pour Guillaume Genton, ce qui "agace" c'est surtout "la forme, cette manière presque religieuse de défendre le vaccin". "Vous restez dans vos convictions sans regarder la réalité des choses. Remettez vous en question un peu !", lui a-t-il adressé.

Arrêtez de prendre les gens de haut

La principale intéressée s'est alors défendue en assurant s'être renseignée auprès de médecins qualifiés et non quelques intervenants qui ont pu défiler sur le plateau de Touche pas à mon poste qu'elle juge peu crédibles. Une réplique qui a beaucoup énervé Cyril Hanouna. "Arrêtez de critiquer, arrêtez de prendre les gens de haut. Vous avez toujours les bonnes solutions, vous avez toujours raison. À agir comme ça vous allez encore vous en prendre plein la gueule. (...) On est tous de ton côté mais comme tu le dis mal, tu énerves. Tu te la racontes et tu énerves tout le monde. Tu nous le dis en nous prenant pour des cons et c'est le problème. Tu symbolises énormément de choses, parce que tu symbolises la communication. Ce côté dédaigneux. Les donneurs de leçons, on en veut plus !", a-t-il lâché. Des remarques auxquelles Géraldine Maillet n'accorde pas d'importance : "Ce n'est pas grave, je dis ce que je pense. Je ne suis pas là pour dire ce que je pense ? On a des droits et des devoirs. On est tous responsables. Je ne donne pas de leçons".