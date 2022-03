Géraldine Maillet soutenue par Valérie Benaim, Rachida Dati... pour son projet très éloigné de TPMP

Le 9 mars 2022, Géraldine Maillet a dévoilé un projet de longue date qui lui tenait particulièrement à coeur : une collection de joaillerie de la marque Place Vendôme, dessinée par ses soins. Fière, l'ancienne actrice de la série Premiers baisers était entourée de ses amis chroniqueurs de l'émission Touche pas à mon poste : Guillaume Genton, Benjamin Castaldi et Valérie Bénaïm. Toujours prêt à oser les styles les plus audacieux (comme lors d'un match de padel avec Cyril Hanouna), Guillaume Genton portait une longue doudoune et des lunettes de soleil fumées assorties.

Benjamin Castaldi n'était pas en reste niveau look, puisque l'ancien animateur de Loft Story avait adopté un style digne des Village People en portant un jean denim brut taille haute, des bottines en cuir noires ainsi qu'une veste en cuir. Associé à sa coloration blond platine, Benjamin Castaldi n'est clairement pas passé inaperçu ! Toujours adepte du style classique, Valérie Bénaïm avait choisi de son côté un style plus simple et était entourée des amies de Géraldine Maillet : Ludivine Rétory, Soraya Meziane, Hoda Roche, Daliny Guebli , Isabelle Saporta et même une femme politique,Rachida Dati. Très élégante, l'ancienne conseillère et porte-parole lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy et maman de Zohra a également souhaité soutenir Géraldine Maillet dans ce nouveau projet.

Sur Instagram, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste et ancien mannequin avait dévoilé il y a quelques jours des images des bijoux qu'elle a imaginés pour Place Vendôme.