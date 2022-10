Géraldine Nakache telle une oeuvre d'art, Carla Ginola en transparence au défilé Ester Manas

Cela fait maintenant une semaine que la Fashion Week de Paris habille la capitale et surtout les stars ! Ce samedi 1er octobre se tenait le défilé Ester Manas collection femme prêt-à-porter printemps/été 2023. De nombreuses personnalités sont venues assister à l'événement. Le défilé Ester Manas pouvait compter sur la présence de Paola Locatelli, Anouchka Gauthier, l'influenceuse Romane, Alice Barbier et JS Roques de J'aime tout chez toi, Marc Geromegnace, Claire Laffut, Carla Ginola et Géraldine Nakache.

Lors du défilé Ester Manas, Géraldine Nakache était absolument divine et pimpante avec sa robe montrant plein de fruits (pomme, raisin, abricot...) sur fond de vert. Elle ressemblait tout à une oeuvre d'art. Carla Ginola s'est affichée plus sexy que jamais avec son magnifique décolleté blanc à manches longues et complété par une longue jupe, sans oublier ses longues bottes noires. Claire Laffut avec sa sublime chevelure ondulée a, quant à elle, opté pour un look un peu plus rebelle composé d'un tee-shirt blanc de la marque Manas, accompagné d'une jupe blanche et d'une paire de chaussures violettes. Une fois de plus, la Fashion Week a eu raison des looks.

Accumulation de looks pour Carla Ginola à la Fashion Week

Depuis le démarrage de la Fashion Week le 26 septembre dernier, Carla Ginola a accumulé les différents looks. En effet, le même jour que le défilé Ester Manas, la jeune femme assistait au défilé Monot collection femme prêt-à-porter printemps/été 2023. Elle portait une longue veste noire, décolletée jusqu'au nombril. Quelques jours auparavant, le mercredi 28 septembre, la fille de David Ginola s'affichait ultra sexy au défilé Rochas collection prêt-à-porter printemps/été 2023 avec des cuissardes aux motifs bleus dans lesquelles on pouvait admirer ses longues jambes. Alors que la Fashion Week ferme ses portes ce mercredi 4 octobre à Paris, Carla Ginola n'a sans doute pas encore dit son dernier mot côté look !