Gérard Depardieu : Cette ex-compagne qui ne l'imagine pas "déraper"...

Gérard Depardieu, un violeur ? En février dernier, on apprenait que l'acteur aujourd'hui âgé de 72 ans avait été officiellement mis en examen en décembre pour viols et agressions sexuelles, suite à la plainte d'une jeune femme qui l'accuse pour des faits supposés, datant de 2018. Plainte d'abord classée par le parquet de Paris en juin 2019 avant d'être relancée en août 2020 et confiée à une juge d'instruction. Une ex de l'acteur a pris la parole, partageant ses doutes sur ces accusations mais admettant un comportement parfois effrayant.

Invitée de Non Stop People ce mercredi 17 mars 2021, Caroline Barclay a fait d'inattendues révélations sur le monstre sacré du cinéma français. "J'ai vécu un an chez lui - elle était à cette époque la compagne de Gérard Bourgoin qui habitait chez Gérard -, j'ai même eu une petite histoire avec lui, bon il y a prescription maintenant, un petit flirt tout de suite après mon divorce avec Eddie. Lui venait de se séparer de Karine Silla [mère de sa fille Roxane, NDLR] je crois", a-t-elle précisé. Caroline Barclay s'était séparée de son célèbre mari en 1998 après dix ans d'union. Et cette dernière d'ajouter : "J'avoue qu'il me faisait un peu peur... Gérard il est si volubile. Il buvait beaucoup à l'époque. Mais c'est un personnage très attachant, très érudit. C'est magique quand on est autour de lui, on ne peut pas s'ennuyer une seconde, ça hurle, ça bouge, il décide de décoller pour Cuba à minuit quoi."

Une période inoubliable mais pas facile à vivre. "J'étais jeune, ça va. Mais, quand même, il m'a fait un peu peur. Et j'ai arrêté", a-t-elle précisé. Caroline Barclay n'a jamais connu de contrainte physique de la part de Gérard Depardieu. "C'est Depardieu quand même, il y a sans doute des petites nanas contentes d'aller chez lui, de se laisser draguer. Après, je ne l'imagine pas déraper (...) Je ne peux pas imaginer une seconde qu'il puisse violer quelqu'un (...) Mais après je ne suis pas juge, je n'ai pas les détails de cette histoire. Le connaissant très bien, même si je le vois moins aujourd'hui, je ne l'imagine pas forcer quelqu'un à avoir une relation", a-t-elle ajouté.

Face à cette enquête relancée, Gérard Depardieu assure rester serein. "Il n'y a pas de preuves, il n'y a rien contre moi et donc je suis sincèrement tranquille. Je ne peux rien faire d'autre que rejeter de la plus nette des façons toutes les accusations, comme je l'avais déjà fait", a-t-il affirmé dans la presse italienne.

Gérard Depardieu reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.