Diaporama Gérard Depardieu : Cette ex-compagne qui ne l'imagine pas "déraper"...

Gérard Depardieu explose de colère face à une journaliste de RTL qui lui posait des questions trop privées, lors d'une cérémonie à l'hôtel de Ville de Bruxelles, honorant sa carrière cinématographique. "Je ne vais pas vous dire le quartier où je suis, déjà que je peine à me déplacer et à sortir, heureusement que je prends des scooters, que je porte un casque et que la police m'aide. Alors vous n'allez pas vous y mettre, hein, vous allez me foutre la paix. Je n'aime pas les journalistes, je n'aime pas répondre aux questions, ça me gonfle, ok ? Merci, les gars, merci". " Une cérémonie écourtée après 5 minutes où la presse a été conviée à quitter les lieux et n'a pu assister à la remise de médaille ni à la présentation du film " Les Valseuses " présenté par l'acteur au Brussels International Film Festival de Bruxelles (BRIFF), suite à l'incident ! Belgique, Bruxelles, 25 juin 2018.