Gérard Kelian : Le créateur de chaussures français est mort

L'industrie de la chaussure (et plus largement de la mode) française a perdu un de ses grands noms. Gérard Kélian, de son vrai nom Gérard Keloglanian, est mort à 87 ans. Il avait fondé avec ses deux frères la marque Kélian, mondialement populaire dans les années 90.

Gérard Kélian est décédé le lundi 7 décembre 2020, à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Il a succombé à une infection pulmonaire. La maire de la commune, Marie-Hélène Thoraval, lui a rendu hommage. "J'en garde le souvenir d'une belle personne, d'une belle âme et le souvenir qui me reste, ce sont ses mains. Je me dis que ce sont des mains qui ont embelli les femmes, ce sont des mains qui ont fait marcher le monde", a-t-elle expliqué dans des propos rapportés par France Bleu.

Marie-Hélène Thoroval a également eu un mot pour la Maison Kélian : "C'est une entreprise familiale dont la notoriété a dépassé très largement notre territoire puisqu'elle était connue à l'international." Ses deux frères Georges et Stéphane Kélian et lui s'étaient associés pour créer cette marque à leur nom. Gérard s'occupait de la production et a quitté l'entreprise en 1995.

Les Kélian s'étaient installés dans la Drôme après avoir fui l'empire ottoman et les massacres contre la communauté arménienne. Le créateur a contribué à la renommée de Romans-sur-Isère et du département de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La ville devenue capitale de la chaussure de luxe française l'a honoré en immortalisant son modèle emblématique, la chaussure derby à talon et à la tige tressée.