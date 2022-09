Gérard Leclerc (L'heure des pros) : Sa femme est aussi célèbre que lui

Les téléspectateurs de CNews connaissent bien son visage. Gérard Leclerc intervient dans l'émission L'heure des pros et remplace le présentateur Pascal Praud en son absence. Mais peut-être ignoraient-ils que le journaliste de 71 ans était en couple et même marié (depuis 1981) à une célèbre animatrice.

L'ancien employé de France Télévisions est en effet heureux en amour et ce, depuis de nombreuses années. Avant d'être nommé chef du service économique de la radio RMC (1985), Gérard Leclerc a fait ses débuts à la radio en tant que rédacteur-reporter (avant de devenir journaliste au service économique) sur les ondes d'Europe 1. Une station à laquelle il est resté fidèle pendant pas moins de sept ans. C'est dans les locaux qu'il a croisé la route d'une femme que les auditeurs connaissent sous le nom de Julie (Chantal Séloron de son vrai nom), l'une des grandes voix de la radio française.

C'est en 1972 qu'elle a fait ses premiers pas sur Europe 1. Une station de laquelle elle a été écartée en juillet 2021 après quarante-neuf ans de bons et loyaux services. "Je confirme ce matin mon départ d'Europe 1 qui n'est pas de mon fait et qui intervient en même temps que celui de Nicolas Canteloup dont j'étais la partenaire [dans La Revue de presque, depuis 2005, NDLR]", avait confié l'animatrice de 77 ans à l'AFP. Elle s'était également dite "très triste" de cette nouvelle. Son départ était intervenu dans un contexte particulier au sein d'Europe 1. La station vivait alors une crise interne ayant entraîné les départs de plusieurs figures emblématiques telles qu'Anne Roumanoff, Bertrand Chameroy, Patrick Cohen, Pascale Clark ou encore Wendy Bouchard.

Mais Julie Leclerc a bien vite rebondi. Elle a en effet été recrutée par Laurent Ruquier afin d'intégrer sa bande des Grosses Têtes, en août 2021. Côté vie privée, elle est l'heureuse maman de trois enfants, fruit de son union avec Gérard Leclerc : les jumeaux Antoine et Mathieu (nés en 1982) et une fille prénommée Charlotte (née en 1987). Mais son mari et elle préfèrent rester discrets en ce qui concerne leur petit cocon.