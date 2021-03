Gérard Louvin accusé de viols sur mineurs : Florent Pagny, qui l'a connu en début de carrière, s'exprime

Depuis janvier 2021, Gérard Louvin et son mari Daniel Moyne sont visés par une plainte d'Olivier A., le neveu du célèbre producteur, pour "viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant", "complicité de viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant" et "corruption de mineurs". Comme le précisent nos confrères de L'Obs ce jeudi 25 mars 2021, quatre autres victimes présumées ont également déposé plainte pour des faits similaires. La rédaction de l'hebdomadaire recueille divers témoignages, dont celui de Florent Pagny, qui a vu sa carrière décoller grâce à Gérard Louvin.

Sans langue de bois, le coach de The Voice (TF1) s'exprime sur l'affaire qui secoue le monde de l'audiovisuel. "Évidemment qu'ils aimaient les jeunes", admet Florent Pagny. Et d'ajouter : "Mais je n'imaginais pas qu'ils iraient jusqu'à tripoter des jeunes si jeunes, et leur neveu ! Moi, j'ai toujours su me défendre, je me suis éloigné volontairement de tout ça." Rappelons que le producteur a joué un rôle non négligeable dans la carrière du chanteur : en 1987, Florent Pagny écrit et compose sa première chanson baptisée N'importe quoi, qui sonne comme un réquisitoire contre la drogue et destinée à son frère. Un titre produit par Gérard Louvin et qui a connu un franc succès, se classant durant huit semaines en première place du Top 50 !

Gérard Louvin et Daniel Moyne, couple soutenu dans l'ombre... et la lumière

Le couple formé par Gérard Louvin et Daniel Moyne, qui nient les faits, reste très soutenu, en off surtout. "Regardez, tous ces messages de soutien !", lance l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste, tandis que L'Obs évoque "le SMS d'un patron de chaîne télé" ou encore "le message vocal laissé par un humoriste bien connu et 'lui aussi passé par la tempête' ces derniers mois". Mais celui qui se mouille publiquement pour son ami, c'est Jean-Pierre Foucault. "Présomption d'innocence s'il vous plaît ! Gérard, tu es et resteras mon ami ! N'écoutons pas les faux procureurs minables qui ont un avis sur tout et... ne savent rien", lâchait-il en février dernier sur Twitter.

Après son tweet de soutien, l'ex-animateur du jeu Qui veut gagner des millions ? confirme son amitié auprès de L'Obs. "Je ne pouvais pas laisser attaquer la réputation de mes amis sans rien dire, justifie-t-il. Les gens confondent homosexualité et pédophilie, et puis c'est la mode d'accuser ! Ça permet aussi de récupérer de l'argent au passage." Et d'estimer à propos des accusations qui planent sur Gérard Louvin et Daniel Moyne, "si c'est vrai, c'est grave, mais si c'est faux, c'est gravissime !"

Gérard Louvin et son mari Daniel Moyne restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés. Une plainte a été déposée par le couple pour "chantage" après les accusations d'Olivier A. Une enquête est ouverte.