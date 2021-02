Gérard Louvin et son mari Daniel Moyne accusés de viol : un célèbre animateur vole à leur secours

Gérard Louvin et son mari Daniel Moyne sont dans la tourmente. Le couple a été accusé de "viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant", "complicité de viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant" et "corruption de mineurs" par Olivier A., le neveu du producteur. Face à ces accusations que le duo réfute fermement, les soutiens se font rares... Jean-Pierre Foucault, fidèle ami de Gérard Louvin, prend la parole.

C'est sur Twitter mardi 9 février 2021 que l'ex-animateur du mythique jeu Qui veut gagner des millions ? témoigne son amitié à Gérard Louvin. "Présomption d'innocence s'il vous plait ! Gérard tu es et resteras mon ami ! N'écoutons pas les faux procureurs minables qui ont un avis sur tout et... ne savent rien !", lance-t-il.

Ces mots de soutien sont en réponse à l'agacement du producteur de 74 ans. "Des affabulations encore et encore... C'est indécent pour les vraies victimes et insupportable pour les faux coupables que nous sommes !", avait-il déclaré, toujours sur le site de micro-blogging quelques heures plus tôt.