Gerard Piqué encore moqué : une star du foot rejoint le camp de Shakira, sa technique est imparable !

C'est le tube de ce début d'année 2023 et on n'a sans doute pas fini d'en entendre parler. Il y a une semaine, Shakira a sorti, en collaboration avec le rappeur et producteur argentin Bizarrap, une toute nouvelle chanson et la troisième dans laquelle elle évoque sa rupture avec Gerard Piqué. Dans Monotonia, elle évoquait déjà tout le mal que l'ancien footballeur de 35 ans lui a fait, mais avec Shakira Bzrp Music Sessions 53, elle y va de manière très frontale. "Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Tu as échangé une Rolex pour une Casio (...) Beaucoup d'heures à la salle de sport, mais tu devrais aussi exercer ton cerveau de temps en temps", balance-t-elle au père de ses enfants, Milan (9 ans) et Sasha (7 ans).

Une chanson qui a déjà rapporté très gros à la chanteuse colombienne de 45 ans, mais ce n'est pas vraiment pour l'argent qu'elle l'a fait. Depuis plusieurs mois, c'est une véritable guerre que se mène Shakira et Gerard Piqué, en froid et qui ne loupent pas une occasion de s'en prendre à l'autre. Si l'ancien footballeur a profité du buzz de cette dernière chanson pour faire fructifier ses affaires, les informations sorties le 17 janvier dernier par le média Diario AS ne vont probablement pas le réjouir. En effet, d'après le quotidien espagnol, une ancienne star du football a été aperçu quittant la maison de Shakira en voiture en écoutant la dernière chanson de la chanteuse.

Une ancienne légende du FC Barcelone se moque de Piqué

Cette star en question n'est autre qu'une ancienne légende du FC Barcelone, le club de coeur de Gerard Piqué puisqu'il s'agit de Patrick Kluivert. Marié à une Colombienne, l'ancien footballeur de 46 ans n'a jamais joué avec l'ex de Shakira, mais il a travaillé au sein du club lorsque Piqué était encore joueur. Les deux femmes sont très amies et ce n'est donc pas une surprise de voir le Hollandais se rendre chez la chanteuse, mais le choix de la musique en sortant devant les journalistes n'est certainement pas un hasard...

Si Gerard Piqué semble s'amuser des polémiques des derniers jours, on ne peut pas dire qu'il croule sous les soutiens et même au sein de sa propre famille. Sa mère a aimé des messages critiquant l'attitude de son fils sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Ambiance...