Gianluca Vacchi : Le millionnaire de 52 ans bientôt papa, sa chérie est enceinte

View this post on Instagram

From our first video, till now... I want to thank every single one of you who took the time to sent a message or a blessing. We are so grateful for the love and feel blessed for what we are living huge blessings to all @gianlucavacchi ----- Desde nuestro primer video hasta ahora... Quiero agradecer a cada uno de ustedes que se tomo el tiempo de mandarnos un mensaje o una bendicin estamos agradecidos con tanto amor y lo que estamos viviendo en este momento les mando todos las bendiciones del mundo!