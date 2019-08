Gianluca Vacchi : Déguisé en femme, le millionnaire prend la fessée en vidéo

Gianluca Vacchi (52 ans) est un millionnaire italien suivi par plus de 13 millions d'abonnés sur Instagram. Pour faire la promotion de son nouveau morceau Mueve (en collaboration avec Nacho et Becky G), le playboy a eu la bonne idée de faire venir des jeunes femmes en bikini sur son yacht privé. Le 7 août 2019, il publiait une vidéo où il s'amusait à donner d'énergiques fessées aux jeunes femmes, toutes appuyées contre un canapé pour offrir le meilleur panorama possible. Outrés, certains fans critiquaient le businessman de dénigrer l'image des femmes et se demandaient si sa petite amie, Sharon Fonseca, approuvait ses occupations scabreuses. D'autres pensaient au contraire que Gianluca ne faisait que s'amuser et que ses activités estivales leur plaisaient beaucoup.

Apprenez à rire si vous voulez profiter de la vie