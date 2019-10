Gilles Verdez absent de TPMP : Cyril Hanouna dévoile la raison

Depuis le début de la saison, Gilles Verdez (55 ans) est absent de Touche pas à mon poste (C8), un vide pour les autres chroniqueurs autour de la table. Tous étaient donc ravis de sa visite sur le plateau de l'émission, mardi 1er octobre 2019, à l'occasion de l'anniversaire de sa grande amie Isabelle Morini-Bosc (63 ans). Après que chacun a dit à quel point le compagnon de Fatou, qui officie dans C'est que de la télé désormais, lui manquait, Cyril Hanouna a enfin dévoilé pourquoi il n'avait pas fait son retour.

Tout d'abord, l'animateur de 45 ans a fait savoir qu'il n'avait jamais lâché Gilles Verdez. "J'écoute beaucoup les téléspectateurs. Je dis la vérité, franchement, je dis tout. Et sur les réseaux sociaux, les gens me disaient qu'il avait tendance à trop gueuler, qu'ils aimeraient que ce soit un peu plus apaisé. Vous le voyez depuis le début de l'année dans Touche pas à mon poste, on est dans un truc où on pense qu'à rigoler, qu'à s'amuser, on n'est plus dans la polémique, on n'est plus là-dedans. À un moment, c'est vrai qu'on a pu dériver vers ça. Là, aujourd'hui, on N'est plus là-dedans, on a juste envie de se marrer entre potes", a tout d'abord déclaré le producteur qui se félicite des excellentes audiences depuis début septembre.

Cyril Hanouna a ensuite confié que c'était de leur faute si Gilles Verdez était un peu trop incisif : "Il y avait beaucoup de personnes qui avaient du mal à endosser le rôle de contradicteur et Gilles, étant donné qu'il est nature, il y est allé un petit peu trop parce que personne n'était dans la contradiction. Et c'est vrai que le pauvre a pris beaucoup de coups, pour les autres aussi, et qu'à la fin, les téléspectateurs se sont dit qu'il devenait un peu saoulant."

On a donc demandé à Cyril Hanouna si ce n'était pas mieux de laisser son chroniqueur se reposer un peu, pour mieux le faire revenir. Chose que l'animateur a faite ! Mais aujourd'hui, il souhaiterait que Gilles Verdez, qui est à ses côtés depuis 2013, soit de nouveau autour de la table. "J'espère que tu seras de retour... On est mardi ? Et ben si tu veux revenir demain ?", a conclu Baba. Une proposition acceptée par l'ancien présentateur du Grand JT des faits divers (CNews). Bonne nouvelle supplémentaire, selon un sondage réalisé sur Twitter, la plupart des téléspectateurs souhaitaient son retour.