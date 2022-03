Gilles Verdez attiré par un autre chroniqueur de l'émission : "Il me plaît physiquement"

Si le vendredi, tout est permis avec Arthur, c'est aussi le cas chez Cyril Hanouna. L'animateur a débuté le dernier numéro de la semaine de Touche pas à mon poste en demandant à chacun de ses chroniqueurs qui voudrait partir avec qui dans l'équipe. Si Delphine Wespiser a étonnamment nommé Nicolas Pernikoff pour le rebooster et lui redonner le moral qu'il n'a plus l'air d'avoir, ce n'est pas la réponse la plus surprenante à laquelle le papa de Bianca et Lino a eu droit. Gilles Verdez a fait une énorme révélation. Certes, il y a de fortes chances qu'une partie de ses vacances estivales se déroulent au Sénégal, pays de sa future femme Fatou, mais le journaliste de 57 ans serait capable de changer ses plans pour une toute autre destination : le coeur de Guillaume Genton.

"Je partirais bien avec Guillaume, a révélé Gilles Verdez. Il me plaît cérébralement et j'avoue aussi physiquement. Si, un jour, je devais aller avec un homme, ce serait lui. C'est sincère". Autant dire que Guillaume Genton est mentalement parti très loin à voir sa mine décontenancée en écoutant les propos de son collègue. Le public, en pleine forme, a quant à réclamé un "bisou" en scandant le mot à plusieurs reprises mais, manque de chance, il l'attend toujours. Les vacances de Gilles Verdez et Guillaume Genton ensemble, ce ne sera donc pas pour tout de suite.

Cette révélation va-t-elle causer autant de dégâts que le bisou échangé entre Gilles Verdez et Isabelle Morini-Bosc ? En 2017, le chroniqueur s'était fortement disputé avec sa chérie Fatou après un rapprochement physique avec sa collègue. Pour se faire pardonner et lui prouver tout son amour, il avait demandé Fatou en mariage en direct de TPMP. Un geste très bientôt concrétisé. Aux dernières nouvelles, Fatou et Gilles Verdez sont en plein préparatifs de la cérémonie qui se déroulera au Sénégal comme l'a indiqué la principale intéressée à Cyril Hanouna. Espérons que ce bel événement soit toujours d'actualité après la révélation soudaine de son futur mari !