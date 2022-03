Gilles Verdez : Cet aveu intime d'une chroniqueuse qui ne va pas plaire à sa fiancée Fatou

Gilles Verdez était en grande forme ce mardi 15 mars 2022. Un à un, les chroniqueurs ont débarqué déguisés en mode disco pour opérer une danse. Et la prestation de Gilles Verdez en a ébloui plus d'un. Même Cyril Hanouna n'en est pas revenu. Alors quand l'animateur a demandé à Danièle Moreau ce qu'elle en avait pensé, la chroniqueuse à la recherche d'un partenaire n'a pas mâché ses mots : "Le déhanché là, à un mètre... J'ai senti la chaleur" a-t-elle affirmé le sourire aux lèvres. Visiblement très intéressée à l'idée d'un rapprochement physique avec son collègue de plateau, Danièle Moreau a fait du gringue à Gilles Verdez en déclarant qu'elle accepterait volontiers de passer une nuit avec lui maintenant qu'elle a vu comment il se débrouillait sur la piste de danse : "Ça m'a donné des idées. Oulala, je réviserai Le sexe pour les Nuls mais c'est lui qui me guiderait".

Danièle Moreau a donc envoyé le message bien comme il faut mais a prévenu Gilles Verdez : s'il souhaite concrétiser avec elle, ce sera à la seule et unique condition que Fatou soit "très loin". Fatou est la compagne de longue date du chroniqueur. Dans quelques mois, ils se diront d'ailleurs 'oui' au Sénégal, pays d'où la fiancée de Gilles Verdez est originaire. La cérémonie est grandement attendue par toute l'équipe de Touche pas à mon poste. Le couple organise progressivement l'événement, ce n'était pourtant pas gagné.

La date de la demande de Gilles Verdez à Fatou remonte à 2017. Le journaliste avait profité d'un direct dans TPMP pour poser un genou à terre devant celle qu'il aime par-dessus tout. Si Fatou avait dit 'oui', sa réponse n'était pas convaincante. Les internautes et les téléspectateurs en avaient même conclu que son 'oui' avait été donné juste parce que les caméras filmaient. Gilles Verdez avait alors pris sa défense, déclarant que le monde de la télé pouvait être très intimidant pour une personne discrète et timide comme sa chérie. Cinq ans plus tard, les préparatifs battent leur plein selon la future madame Verdez. Pas certain que Danièle Moreau reçoive toutefois son faire-part...