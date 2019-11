Godfrey Gao, mort à 35 ans : Bella, sa petite amie dévastée, lui rend hommage

Deux jours se sont écoulés depuis la mort tragique du mannequin star Godfrey Gao. Invité dans l'émission populaire chinoise Chase Me, il s'est effondré sur le tournage. Deux heures plus tard, et malgré l'intervention immédiate des équipes médicales, il succombait à une crise cardiaque. L'émission, réputée très éprouvante physiquement, est déjà mise en cause. Les images, prises quelques minutes avant le drame, le montre en grande difficulté physique. Des sources ont en effet déclaré que Godfrey tournait depuis plus de 17 heures.

Sa petite amie est sortie son silence. Su Xiang Han, connue sous le nom de Bella Su, 23 ans, a mis à jour sa biographie Instagram avec un message poignant qui disait: "Quoi que nous soyons ... Toi et moi nous nous retrouverons toujours." Bella et Godfrey auraient été en couple ces trois dernières années mais étaient très discrets et s'affichaient rarement en public ensemble. Le couple s'est rencontré par le biais du meilleur ami de Godfrey, l'ancien basketteur James Mao. Godfrey devait être le garçon d'honneur au mariage de James ce vendredi.