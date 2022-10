Golshifteh Farahani séparée de Louis Garrel : une relation parfois compliquée, "il me poussait dans mes limites"

On peut s'entendre à merveille dans la vraie vie et entretenir de grandes mésententes, professionnellement parlant. Golshifteh Farahani a été en couple avec Louis Garrel, certes, mais elle a très mal vécu leur collaboration sur le film Les Deux Amis, sorti en France en 2015. Le rôle de Mona Dessaint l'aura faite grandir mais l'aura aussi éprouvée... et aura sans doute mis un terme à sa relation avec le réalisateur.

J'avais l'impression d'être nulle, je me suis dit que je devais quitter le cinéma

Si elle le considère comme un maître du 7e art, Golshifteh Farahani ne s'attendait peut-être pas à subir tant de foudres sur le tournage du long-métrage Les Deux Amis. "À cause de ses réactions sur le tournage, je me suis remise en question tout le temps, expliquait la comédienne dans les pages du magazine Grazia. J'avais l'impression d'être nulle, je me suis dit que je devais quitter le cinéma, que je n'étais peut-être pas faite pour ça. Il me poussait dans mes limites. J'avais déjà eu la sensation qu'un personnage pouvait m'abîmer. Mais durant ce tournage, pour la première fois, j'ai eu l'impression d'être une mauvaise actrice. Une fois le tournage terminé, j'étais complètement détruite."

Golshifteh Farahani et Louis Garrel, toujours en bons termes ?

Ses souvenirs n'auront, pour autant, pas complètement dégoûté Golshifteh Farahani des petits Frenchies puisqu'elle est, ensuite, tombée amoureuse du psychologue Français d'origine australienne Christos Dorje Walker. Elle l'a même épousé en 2015, année de sortie de son film avec Louis Garrel. Si l'expérience était rude, et qu'elle a fini par quitter notre pays pour s'installer entre le Portugal et les îles Baléares, l'actrice serait prête à retrouver son ex devant ou derrière les caméras sans aucun problème. "Avec plaisir, même si je sais que je souffrirai encore, assure-t-elle. Louis est un génie. Il est tellement intelligent, tellement doué, il est d'un autre niveau." Elle n'est, pour autant, pas à l'affiche de L'innocent, la nouvelle comédie signée Louis Garrel, qui sort dans nos salles obscures le 12 octobre 2022...