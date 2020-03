Greta Thunberg, 17 ans : Infectée par le Covid-19 ? "Probablement..."

La populaire, mais décriée militante écologiste Greta Thunberg s'est dite mardi 24 mars 2020 "probablement" porteuse du coronavirus. La jeune Suédoise de 17 ans a ressenti plusieurs symptômes au cours des derniers jours...

Sur son compte Instagram, Greta Thunberg a révélé à ses followers que sa santé avait été bousculée par des symptômes listés comme étant ceux que l'on retrouve chez les personnes infectées par le Covid-19. "Il y a environ dix jours, j'ai commencé à ressentir certains symptômes, exactement au même moment que mon père qui a voyagé avec moi depuis Bruxelles. Je me sentais fatiguée, j'avais des frissons, un mal de gorge et je toussais. Il est extrêmement probable que je l'ai contracté, compte tenu de la combinaison des symptômes et des circonstances", a-t-elle raconté.

De retour d'un voyage en Europe centrale début mars, la jeune fille raconte s'être isolée chez elle en Suède avec son père par précaution, "car le nombre de cas de Covid-19, en Allemagne par exemple, était au départ similaire à celui de l'Italie", a-t-elle ajouté. Greta Thunberg, qui parcourt le monde pour porter un message d'urgence en faveur de la planète, se dit aujourd'hui "pratiquement remise", mais a raconté ne s'être "presque pas sentie malade". Comme pour prouver son fort caractère, elle a ajouté : "Mon dernier rhume était bien pire que ça !"

Alors que les jeunes sont moins réceptifs au coronavirus, Greta Thunberg - qui n'a pas été dépistée - a toutefois posté un message d'alerte. "Nous qui n'appartenons pas à un groupe à risque avons une énorme responsabilité, nos actions peuvent faire la différence entre la vie et la mort pour beaucoup d'autres", a-t-elle dit en encourageant les gens à respecter les mesures de confinement.

Comme le souligne l'AFP, la Suède, qui compte quelque 2 200 cas et 36 décès, ne teste plus que les cas graves, les personnes nécessitant une hospitalisation et le personnel soignant, dont celui qui est en contact avec les personnes âgées.