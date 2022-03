Grey's Anatomy : Ce secret de tournage répugnant qui gêne les acteurs de la série !

Si Grey's Anatomy est une série si appréciée des fans, ce n'est pas seulement grâce à Meredith Grey, aux cheveux soyeux du regretté Derek ou encore aux (très) nombreuses histoires d'amour entre les médecins du Grey Sloan Hospital. En effet, elle est également réputée pour son réalisme, et notamment lors des scènes d'opérations au bloc.

Mais vous êtes vous déjà posé la question de ce qu'utilisent les acteurs pour faire comme si ils farfouillaient dans les organes humains ? Pour la première fois, l'équipe technique a abordé le sujet... et on comprend pourquoi tout parait si vrai : ce sont des organes réels qui servent ! En réalité, ceux-ci proviennent d'animaux mais donnent cet air très réaliste à la série.

Pour le plus grand dégoût de certains acteurs, qui ont parfois du mal à supporter l'odeur du sang et des entrailles. Et la saison 17, diffusée ce mercredi soir sur TF1 n'a pas échappé à la règle, malgré les nombreuses nouvelles règles liées à la situation sanitaire. Et d'ailleurs, un personnage de cette saison a bénéficié aussi d'un trucage hollywoodien !

En effet, dans cette saison 17, Meredith est touchée par une forme grave du Covid-19 et passe de nombreuses journées dans le coma, inquiétant tous ses collègues et amis. Cependant, ce n'était pas Ellen Pompeo dans le lit ! Pour éviter à la comédienne de passer trop de temps sur le plateau et de mettre réellement sa vie en danger, ils ont en effet utilisé une doublure en latex, qui a passé pas mal de temps avec le masque à oxygène sur le visage.