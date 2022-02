Ellen Pompeo : Son mari jaloux des scènes de sexe dans Grey's Anatomy ? "C'était gênant !"

"Le pauvre, il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Je me rappelle qu'au début, c'était très compliqué pour lui. Il me disait : 'Je n'ai pas signé pour ça. Tu vas au travail et tu embrasses ça ! J'aime bien Patrick et tout, c'est un bon gars, mais vraiment ? Vous, les actrices, vous êtes complètements folles. Comment suis-je censé supporter ça ?'"

Une situation difficile pour le père des trois enfants d'Ellen Pompeo (Sienna, Stella et Eli) et qui s'est répétée lorsque sa femme a dû, cette fois, embrasser le bel Italien Andrew DeLuca, interprété par Giacomo Gianniotti. Il en avait d'ailleurs parlé lui-même pour US Weekly il y a quelques mois : "Elle joue, mais elle a maintenant ce nouvel amant que je connais, Giacomo [Gianniotti, NDLR]. C'est un mec génial. En fait je l'aime bien, mais c'est gênant", avait-il expliqué.