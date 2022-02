Ellen Pompeo avec son fils Eli, 5 ans : sortie craquante à Los Angeles !

Un magnifique message et des photos craquantes des enfants souvent mis en scène par leur maman, très fière d'eux même si elle les préserve des photographes. Et selon elle, ils sont conscients de vivre dans un milieu très privilégié : "Il est important pour eux d'avoir un équilibre et de comprendre que tous les enfants sont pareils mais qu'ils sont en même temps différents. Et d'apprendre que lorsqu'on a la possibilité d'aider, il faut le faire."

"Parfois certains ont besoin d'aide maintenant et peut-être que nous aurons aussi besoin d'aide un jour", leur apprend leur maman, qui a retrouvé Patrick Dempsey récemment et qui leur donne comme modèle Michelle Obama, Beyonce mais aussi les joueuses de tennis Coco Gauff et Naomi Osaka, engagées dans la défense des femmes de couleur.

Ellen Pompeo est également engagée pour ses enfants dans Grey's Anatomy : en effet, depuis la mort de Derek, Meredith élève seule leurs trois enfants Zola, Bailey et Ellis. Heureusement, ceux-ci peuvent compter sur Amelia et Maggie, leurs tantes proches et également médecins au Grey Sloan Hospital. La saison 17 de la série est en ce moment diffusée sur TF1 et la saison 18 est en cours aux Etats-Unis.