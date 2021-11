Patrick Dempsey "toxique" dans Grey's Anatomy : Ellen Pompeo aurait monnayé son silence

Les fans de la série Grey's Anatomy ont entendu parler des rumeurs selon lesquelles Patrick Dempsey aurait eu un comportement exécrable durant les tournages de la série. C'est la productrice du show, Lynette Rice, auteure de How to save a life : The inside story of Grey's Anatomy, qui a informé le public. Dans son ouvrage, Shonda Rhimes, la créatrice de la série, n'y est pas allée par quatre chemins. "Il terrorisait le plateau. Il y avait des problèmes de ressources humaines. Ce n'était aucunement sexuel. Il terrorisait l'équipe. Plusieurs membres du casting ont un syndrome post-traumatique à cause de lui", a-t-elle révélé. A cela vient s'ajouter un nouvel élément !

Selon Isaiah Washington, qui incarnait le docteur Preston Burke avant de se faire virer du tournage en 2007 après avoir tenu des propos homophobes à l'encontre de son collègue, l'acteur T.R. Knight (Dr. George O'Malley), Ellen Pompeo aurait accepté de se taire en échange d'une somme rondelette.