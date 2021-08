Patrick Dempsey n'a jamais divorcé de Jillian... et il lui déclare sa flamme !

On a bien cru que cette histoire allait finir en eau de boudin. En 2015, alors qu'il quittait la série Grey's Anatomy et abandonnait le rôle de Derek Shepherd - à une exception près -, Patrick Dempsey connaissait, brièvement, la fin d'un autre chapitre de sa vie. Le 23 janvier 2015, le comédien et son épouse Jillian annonçaient, effectivement, qu'ils mettaient un terme à leur idylle après quinze ans de relation. Mais la procédure de divorce, enclenchée pour "différends irréconciliables", a finalement été annulée.

Je t'aime et je ne sais pas ce que je ferais sans toi

Une chose est sûre : tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le dimanche 1er août 2021, Patrick et Jillian Dempsey célébraient un évènement très spécial puisqu'il s'agissait de leur 22e anniversaire. C'est pourquoi, sur les réseaux sociaux, l'acteur de 55 ans a partagé deux photographies souvenirs de mariage sur lesquelles on l'aperçoit en élégant smoking... et chaussures de sport ! "Je n'arrive pas à y croire, j'ai l'impression que c'était hier, écrit-il. Je t'aime et je ne sais pas ce que je ferais sans toi." Il a bien failli connaître cette version de l'histoire.