Grey's Anatomy : Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca) a-t-il été viré de la série ?

Les émotions des fans de Grey's Anatomy ont été mises à rude épreuve tout au long de la série. La saison 17 n'échappe pas à la règle. Lors du 7e épisode, le docteur Andrew DeLuca, ancien compagnon de Meredith Grey dont elle était restée très proche, meurt après avoir été poignardé au cours d'une poursuite d'un trafiquant sexuel. Un moment tragique dont seule la créatrice Shonda Rhimes a le secret. Mais quand certains acteurs ont quitté la série de leur propre volonté et trouvé un terrain d'entente pour quitter le programme comme il se doit, lui n'a pas eu cette opportunité. Certes, Giacomo Gianniotti a quitté Grey's Anatomy en héros, en tentant d'arrêter le petit jeu sournois d'un horrible personnage, mais l'acteur n'était apparemment pas vraiment d'accord avec le fait de quitter la série.

Giacomo Gianniotti n'a pas appris la nouvelle par message, heureusement. C'est au cours d'un rendez-vous très officiel qu'il a su que son personnage n'avait plus sa place dans le scénario. Une décision à laquelle il ne s'attendait pas mais qu'il n'a eu d'autre choix que d'accepter : "La showrunner m'a fait venir dans son bureau avec la productrice Debbie Allen et elles ont commencé à m'expliquer à quel point les spectateurs s'étaient liés à l'histoire de la traite des êtres humains de la saison dernière. Que tout le monde voulait voir cette intrigue revenir et avoir une conclusion. Alors ils ont pensé à un scénario pour relancer cette histoire, une manière d'attraper ce trafiquant d'êtres humains et montrer qu'on peut se battre contre des gens comme ça. C'était l'occasion pour DeLuca d'être courageux et de mourir en héros", confiait-il à TV Line en mars dernier.

En jouant les amoureux de Meredith Grey, Giacomo Giannotti a décroché une belle amitié avec Ellen Pompeo. La star du programme lui avait d'ailleurs rendu un bel hommage sur Instagram après sa toute dernière journée de tournage : "Bravo Giacomo. Tu manqueras à tout le monde. Merci d'avoir été là et d'avoir été aussi professionnel sur le plateau. Grey's demande beaucoup de patience et nécessite d'être présent, peu importe la monotonie qui peut s'installer. Tu as réussi. Maintenant, tu peux profiter et développer tout ton talent ! Je suis très heureuse pour ton avenir... et souviens-toi que le vin et les pâtes partagés avec moi en feront toujours partie". Giacomo Gianniotti est donc parti en bons termes avec l'équipe et il a de la chance sur ce point puisque ce n'est pas le cas de tout le monde...