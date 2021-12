Grichka Bogdanoff emporté par la Covid-19 : sa santé en cause ? Son avocat en dit plus

La Covid-19 est donc bel et bien responsable du décès de Grichka Bogdanoff. L'avocat de ce dernier, Me Edouard de Lamaze, a finalement pris la parole sur BFMTV mardi soir pour confirmer une information du Monde publiée plus tôt l'après-midi : l'animateur de 72 ans est mort des suites du coronavirus le 28 décembre 2021, alors qu'il se trouvait en soins intensifs dans un hôpital parisien. Autre élément confirmé mardi soir : Grichka Bogdanoff n'était pas vacciné.

"Je ne pense pas qu'il faille prendre Grichka comme un étendard pour ou contre la vaccination. Grichka était un homme en pleine santé, avec une vie très saine, contrairement à ce qu'on pouvait penser étant donné le fait que c'était un homme de la nuit. Il ne buvait pas. Il ne mangeait pas par excès, il avait une ligne parfaite, a affirmé Me Edouard de Lamaze sur BFMTV.

"La situation de santé de Grichka ne présentait aucun cas de comorbidités et, au contraire, c'était un homme parfaitement sain d'esprit et de corps." En revanche l'avocat n'a fait aucun commentaire sur l'état de santé de son frère Igor, qui serait lui aussi hospitalisé pour les mêmes raisons...