Mort de Grichka Bogdanoff : retour en images sur ses dernières apparitions

La triste nouvelle est tombée ce mardi après-midi : Grichka Bogdanoff est mort, à l'âge de 72 ans, dans un hôpital parisien, des suites de la Covid-19. Son décès a été confirmé par son agent à l'AFP, ce 28 décembre. L'animateur et essayiste féru de sciences laisse derrière lui son frère jumeau Igor Bogdanoff, qui serait lui aussi hospitalisé depuis la mi-décembre. "Entouré de l'amour de sa famille et des siens, Grichka Bogdanoff s'est éteint paisiblement, le 28 décembre 2021, pour rejoindre ses étoiles", ont écrit ses proches, dans le communiqué transmis par son agent.

La toute dernière apparition de Grichka Bogdanoff (ou Bogdanov) remontait au mois de novembre dernier sur les réseaux sociaux. Accompagné de son frère Igor, il avait relayé une vidéo promotionnelle pour un débat organisé le 20 novembre à Paris, à la salle Gaveau, à l'occasion de la parution du livre Dieu, la science, les preuves de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies (éditions Guy Tredaniel). En forme et enthousiaste, Grichka avait alors annoncé : "Pour la première fois, une rencontre entre deux domaines qui ne se parlent jamais : d'un côté, Dieu, de l'autre, la science, avait-il lancé, tout sourire. C'est un défi, et ce défi, je vous propose de le relever avec nous !"

Avant ce débat, les frères Bodganoff avaient accordé une interview à Jordan de Luxe dans son émission pour la chaîne Non Stop People, au mois de juin. Tandis que son frère évoquait son couple avec la jeune Julie Jardon, Grichka avait quant à lui brièvement évoqué son célibat et confié : "Les entreprises de l'esprit t'éloignent un peu de ce genre de choses". Pour ce qui est de leurs déboires judiciaires et de leur renvoi en correctionnelle pour "escroquerie" prévu en janvier 2022, les jumeaux à la mystérieuse transformation physique avaient nié en bloc.