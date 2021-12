Mort de Grichka Bogdanoff : Visage modifié, injections, chirurgie... la vérité sur sa transformation

C'est pour ça que le mystère plane depuis si long­temps !

Sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, Grichka et Igor Bogdanoff - Bogdanov - étaient allés jusqu'à révéler qu'ils avaient été les cobayes d'un laboratoire américain, dans les années 1990, et que leurs visages avaient été amochés par des rayons afin qu'ils puissent jouer dans une publicité sur la thématique des extraterrestres. Puis ils avaient rebroussé chemin en démentant leurs propres propos. "Je le dis de manière solennelle, nous n'avons jamais eu recours à la chirurgie esthétique, expliquait Grichka à Télé Loisirs en février dernier. Nous sommes, Igor et moi, des expé­ri­men­ta­teurs. Dans l'ex­pé­ri­men­ta­tion, il y a un certain nombre de petits proto­coles. Ce ne sont pas des ouver­tu­res... Mais ce sont des proto­coles qui sont divers, dont on ne peut pas parler comme ça !"

Le secret d'Igor et Grichka est mieux conservé que le code de la bombe nucléaire, et c'est sans doute pour une bonne raison. "Parce que ce sont des tech­no­lo­gies avan­cées et qui vont beau­coup plus loin que celles qui ont toujours été utili­sées, précisaient les jumeaux. C'est vrai ! C'est pour ça que le mystère plane depuis si longtemps." Igor Bogdanoff est, désormais, le seul détenteur de vérité sur cette planète Terre...