Guerre en Ukraine : Angelina Jolie, très émue, rencontre des enfants réfugiés au Vatican

L'immense star Hollywoodienne Angelina Jolie s'est rendue à Rome pour rendre visite à des enfants ukrainiens réfugiés accueillis au Vatican. L'actrice, qui a reçu une éducation catholique, accorde beaucoup de temps à son travail pour la protection des réfugiés aux Nations Unis. Les enfants sont actuellement soignés et accueillis au sein de l'hôpital pédiatrique Bambino Gesu.

C'est donc au Vatican qu'elle a rencontré des enfants ukrainiens arrivés en Italie à cause de la guerre qui règne sur leur territoire d'origine, certains d'entre eux sont mêmes très malades. L'invasion de l'Ukraine par les forces russes de Vladimir Poutine débuté le 24 février dernier a contraint déjà des millions d'ukrainiens à fuir leur pays. Un autre acteur d'Hollywood Sean Penn s'était également déplacé en Europe pour suivre le conflit. Il avait en l'occurrence rencontré le président Volodymyr Zelensky afin de produire un documentaire sur les guerres en Europe de l'Est.

Unicef estime même à 2 millions le nombre d'enfants réfugiés qui ont quitté l'Ukraine depuis le début du conflit et 2,5 millions qui se sont déplacés à l'intérieur même du pays. On estime que 60% des enfants du pays ont dû dire adieux à leur domicile ces dernières semaines. Angelina Jolie en a également profité pour rencontrer les médecins et infirmières sur place qui s'occupent des réfugiés. "Comme beaucoup d'autres, je prie pour la fin de la guerre. C'est le seul moyen d'arrêter la souffrance et les déplacements. C'est horrible de voir des enfants qui en paient le prix, en vies perdues, en santé endommagée et en traumatismes", a-t-elle fait savoir.