Guillaume Canet "bien affûté", l'acteur à fond à la salle de sports... il envisage une étonnante reconversion !

Le métier d'acteur nécessite bien des sacrifices. Pour avoir l'air impeccable à l'écran, nombreuses et nombreux sont obligés de s'imposer une hygiène de vie irréprochable. Zac Efron gonflé de muscles pour The Iron Claw, Alexander Skarsgård taillé comme un morceau de bois pour Tarzan - au prix de lourds sacrifices... c'est désormais le tour de Guillaume Canet de se lancer corps et âme dans le sport, le sport et rien d'autre que le sport. C'est ce qu'il a prouvé, sur les réseaux sociaux, en partageant quelques vidéos de ses séances.

Laissez-moi un p'tit mois

C'est sur un tapis de course, puis sur un ring de boxe, que Guillaume Canet s'est offert une grosse suée le mercredi 30 novembre 2022. Et l'acteur a choisi de dédier cette séance à ses nouveaux acolytes, Bigflo et Oli, qui ont joué les rôles d'Abdelmalix et Toufix dans le film Astérix et Obélix, l'empire du milieu - qui sortira au cinéma, en France, le 1er février 2023. Il portait d'ailleurs, pour cette session sportive, un T-shirt promotionnel du nouvel album du duo, intitulé Les autres c'est nous, en collaboration avec Adidas. "Les frérots Bigflo et Oli, si Roro a besoin d'un coup de main... laissez-moi un p'tit mois, je serai bien affûté, assure-t-il sur Instagram. Merci pour la tenue ! Il manque plus que les muscles."

Continue à faire des films et des dessins-animés

Pour les muscles, il va falloir se montrer un peu patient. Pour voler le job de Roro, en revanche, il faudra repasser. Athlète de profession, Roro s'occupe de gérer la sécurité de Bigflo et Oli, en tant que garde du corps... et il ne semble pas prêt à céder sa place à l'époux de Marion Cotillard. Les deux frères lui ont même laissé un droit de réponse en le filmant, lui laissant l'opportunité de s'adresser directement à Guillaume Canet. "Guillaume, rappelle-moi ton métier. Voilà. On continue à faire des films et des dessins-animés, exige le grand sportif avec humour. Laisse le reste pour les autres." Si le désaccord continue, il faudra, peut-être, régler ça sur le ring...