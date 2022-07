Guillaume Canet "extrêmement triste" : en deuil, il pleure la mort d'un acteur qui a tourné pour lui

C'était l'une des tristes nouvelles de la semaine. L'acteur James Caan, brillant dans le film mythique Le Parrain aux côtés de Marlon Brando, Al Pacino et Robert De Niro, est mort à l'âge de 82 ans. Une disparition annoncée ce jeudi 7 juillet (mais survenue le 6) par ses proches, et qui n'a pas manqué d'émouvoir de nombreuses personnalités du grand écran. Et en particulier Guillaume Canet, qui a tenu à lui rendre hommage à travers son compte Instagram.

"Il était si drôle, si gentil et tellement généreux ! Je suis extrêmement triste d'apprendre son départ. Je continuerai donc à l'aimer et le revoir dans mes rêves ! Merci Jimmy ! Mes plus affectueuses pensées à toute sa famille ! Repose en Paix mon ami !", s'est-il ému, lui qui explique également avoir "grandi avec ses films", tout en se proclamant "Fan absolu de ce cinéma US des années 70".